2019-07-18T22:08:23+03:00
Общество

В Петербурге прошло пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии

В заседании приняли участие Владимир Путин и Александр Лукашенко
Петр КИБЕР
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В Петербуге прошел форум регионов России и Белоруссии. Фото: Дарья Коваленок/"Невские новости".В Петербуге прошел форум регионов России и Белоруссии. Фото: Дарья Коваленок/"Невские новости".
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Сегодня, 18 июля, Петербург стал центром политической жизни союзного государства России и Белоруссии. Днем в Таврическом дворце прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, а позднее открылась пленарное заседание Форума регионов двух стран, в котором приняли участие оба президента.

- Мы по праву считаем Петербург парламентской столицей дружественных государств, - приводят приветственные слова Валентины Матвиенко участникам форума «Невские новости».

Надо сказать, что вместе с спикером Госдумы России шестой по счету форума регионов России и Белоруссии открывал и коллега из соседней страны председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Учитывая, что нынешний год для союзного государства юбилейные - 20 лет вместе, то настроение у всех было приподнятое и дружелюбное. Стороны обсудили совместные проекты, обучение белорусских ребятишек в научном центре «Сириус» в Сочи, и даже возможную общую заявку на проведение Олимпийских игр.

А в конце заседания Михаил Мясникович пригласил всех россиян в гости, ведь следующий форум состоится уже в Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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