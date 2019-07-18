В Петербурге прошло пленарное заседание Форума регионов России и Белоруссии
Сегодня, 18 июля, Петербург стал центром политической жизни союзного государства России и Белоруссии. Днем в Таврическом дворце прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко, а позднее открылась пленарное заседание Форума регионов двух стран, в котором приняли участие оба президента.
- Мы по праву считаем Петербург парламентской столицей дружественных государств, - приводят приветственные слова Валентины Матвиенко участникам форума «Невские новости».
Надо сказать, что вместе с спикером Госдумы России шестой по счету форума регионов России и Белоруссии открывал и коллега из соседней страны председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Учитывая, что нынешний год для союзного государства юбилейные - 20 лет вместе, то настроение у всех было приподнятое и дружелюбное. Стороны обсудили совместные проекты, обучение белорусских ребятишек в научном центре «Сириус» в Сочи, и даже возможную общую заявку на проведение Олимпийских игр.
А в конце заседания Михаил Мясникович пригласил всех россиян в гости, ведь следующий форум состоится уже в Белоруссии.
ИСТОЧНИК KP.RU