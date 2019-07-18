Полицейские поймали водителя иномарки, прокатившего на капоте оппонента, потому, что тот «был огромный и я испугался»
Нервного водителя иномарки, предположительно таксиста, ловили сегодня сотрудники ГИБДД из Приморского района Петербурга. 33-летний мужчина, судя по всему приезжий и плохо знающий город, поехал по встречной полосе вдоль торгового центра «Променад». Ему преградил движение пешеход. Короткий спор перерос в драку, а потом водитель иномарки прокатил оппонента на капоте.
- По ходу движения водитель «Киа Рио» неоднократно тормозил и пытался сбросить человека. После того, как ему это удалось, нарушитель скрылся с места происшествия, - сообщает паблик «дорожный инспектор» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки прокатил пешехода на капоте.Видео: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО
Позднее водитель иномарки остановился, видимо чтобы обдумать ситуацию. Тут-то его и задержали. На вопрос зачем он катал человека на капоте, нарушитель ответил, что пешеход «был огромный и я испугался».
После задержания водитель отправился в травмпункт, чтобы снять побои, якобы полученные при конфликте.
ИСТОЧНИК KP.RU