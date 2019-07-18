2019-07-18T22:35:11+03:00
Происшествия

Полицейские поймали водителя иномарки, прокатившего на капоте оппонента, потому, что тот «был огромный и я испугался»

До этого нарушитель успел проехать по «встречке» и нарушить сразу несколько пунктов правил дорожного движения [видео]
Петр КИБЕР
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Таксист катал человека на капоте, полиция его ловила. Все логично.Таксист катал человека на капоте, полиция его ловила. Все логично.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Нервного водителя иномарки, предположительно таксиста, ловили сегодня сотрудники ГИБДД из Приморского района Петербурга. 33-летний мужчина, судя по всему приезжий и плохо знающий город, поехал по встречной полосе вдоль торгового центра «Променад». Ему преградил движение пешеход. Короткий спор перерос в драку, а потом водитель иномарки прокатил оппонента на капоте.

- По ходу движения водитель «Киа Рио» неоднократно тормозил и пытался сбросить человека. После того, как ему это удалось, нарушитель скрылся с места происшествия, - сообщает паблик «дорожный инспектор» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Приморском районе Петербурга водитель иномарки прокатил пешехода на капоте.Видео: Отдел пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО

Позднее водитель иномарки остановился, видимо чтобы обдумать ситуацию. Тут-то его и задержали. На вопрос зачем он катал человека на капоте, нарушитель ответил, что пешеход «был огромный и я испугался».

После задержания водитель отправился в травмпункт, чтобы снять побои, якобы полученные при конфликте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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