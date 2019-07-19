«Лада» врезалась в диван, стоящий посередине дроги в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-19T08:37:55+03:00

Изменить размер текста: A A

«Кто потерял диван на Новориозерском шоссе?» - обсуждают вопрос жители Петербурга в сети. Накануне, 18 июля, на севере города произошло очень необычное ДТП, которое запомнится пострадавшему водителю надолго. Не каждый же день автомобили влетают в стоящий на дороге диван.

Уже вечером в четверг, едя по шоссе, «Лада» неожиданно врезалась в мягкую обивку дивана. Однако торможение в «подушку» не произошло, диван разлетелся на части по дороге, а авто вошло капотом в отбойник. По словам очевидцев, водитель не пострадал, однако машину помяло.

Откуда взялся диван на дороге – достоверных фактов нет. Пользователи сети стали шутить, что «это диванные войска технику потеряли», один выдвинул версию, что мебель потеряли при доставке или перевозке на дачу, а еще один участник предположил, что это новый сервис «Яндекс.Матрас».

Также некоторые и пожурили водителей, которые продолжили ехать по дороге, объезжая раскиданные повсюду куски разодранного дивана: «А остановиться и оттащить в сторону, чтоб другие нормально ехали? Дело-то двух минут».

Сейчас дорога чиста и свободна. Источник появления дивана, устроившего ДТП, установят правоохранители.

ДТП "Лады" с диваном в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU