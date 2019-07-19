Петербурженка вынесла труп дочери на улицу, так как не нашла денег на похороны

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-19T09:56:45+03:00

Жительница Петербурга выбросила труп дочери на улицу, потому что не нашла деньги на похороны Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 18 июля, жители Калининского района Петербурга возле дома 13/3 по Меньшиковскому проспекту нашли труп. Тело мертвой женщины, без каких-либо, на первый взгляд, признаков насильственной смерти, было завернуто в простыню и лежало в кустах рядом со зданием. Оказалось, что туда его положила мать скончавшейся.

- В 9 утра поступил звонок о том, что найден труп в кустах у жилого дома. Прибывшие на место полицейские осмотрели тело, а также территорию вокруг. От соседнего дома на проспекте Непокоренных до места, где лежала женщина, тянулся след от волочения. По камерам видеонаблюдения удалось установить все события, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Оказалось, что в 1:44 ночи 18 июля из лифта парадной того самого дома, от которого тянулся след, вышла пожилая женщина, волоча за собой завернутое в простыню тело. Женщиной оказалась 68-летнеяя мать погибшей.

Полиции пенсионерка рассказала, что ее дочь умерла три дня назад, а денег на похороны у нее нет. Когда трупный запах уже наполнил квартиру настолько, что дышать стало невозможно, женщина решила вынести ее на улицу.

Сама погибшая 49-летняя женщина ранее была судима за хранение наркотиков и кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU