Петербуржец сбил и прокатил на капоте водителя во время дорожного спора

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-19T10:32:32+03:00

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На севере Петербурга двое водителей устроили разборку на кулаках, а потом и пустили в ход автомобили, споря о том, кто кому должен уступить дорогу. Конфликт произошел около часа дня в четверг, 18 июля. Дойдя до крайней точки кипения, один из них запрыгнул в автомобиль, сбил 23-летнего обидчика, закинув его на капот машины.

- Все произошло на узкой дороге возле дома 10, корпус 1 по Комендантскому проспекту. Двое мужчин не разъехались на дороге, так как один из них нарушил ПДД, и сцепились языками, после пусти в ход кулаки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга.

На кадрах видно, как мужчины толкаются и замахиваются друг на друга руками. Потом 33-летний водитель KIA сел в свой автомобиль и нажал педаль газа, выворачивая руль в сторону своего неприятеля. Тот не растерялся и запрыгнул на капот машины и проехал так несколько метров.

После этого мужчина KIA уехал, бросив конфликт. Однако молодой парень не оставил дело просто так и обратился к правоохранителям. Виновника ДТП задержали и возбудили административные дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/721099" frameborder="0"></iframe> Водитель задавил второго во время дорожного конфликта в Петербурге.Видео: Отдел пропаганды УГИБДД Петербурге

ИСТОЧНИК KP.RU