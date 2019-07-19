2019-07-19T10:47:38+03:00
Общество

Станция метро «Петроградская» изменит режим работы до конца июля

С 22 июля на станции начнется ремонт эскалатора
Лилия КОЗЛОВА
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С 22 по 29 июля 2019 года вход на станцию метро "Петроградская" будет ограниченС 22 по 29 июля 2019 года вход на станцию метро "Петроградская" будет ограниченФото: Олег ЗОЛОТО
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С начала следующей недели и почти до конца июля 2019 года станция Петербургского метрополитена «Петроградская» изменит режим работы. В связи с ремонтом эскалатора вестибюль будет периодически закрываться на вход.

- На станции синей ветки метро «Петроградская» с 22 июля начнется ремонт эскалатора и продлится до 29 июля. Так, по будням с 7:45 до 10:45 вход в вестибюль будет закрыт полностью, а с 17:00 до 19:30 – частично ограничен, - сообщили в метрополитене.

В связи с временными неудобствами, жителям Петроградской стороны придется пользоваться либо наземным транспортом, либо соседними станциями метро. Ближайшие к «Петроградской» по синей ветке – «Черная речка» и «Горьковская», а также «Чкаловская», которая проходит по фиолетовой ветке Петербургского метрополитена.

Напомним, что на станции «Улица Дыбенко» также проходит модернизация систем управления эскалаторами. Поэтому по будням до 30 августа 2019 года с 7:45 до 9:00 вход в вестибюль ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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