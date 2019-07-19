Бывший хоккеист СКА Панарин рассказал, сколько стоит его квартира на Крестовском острове

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-19T11:23:30+03:00

Панарин рассказал, сколько стоит его квартира на Крестовском острове в Петербурге Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Известный спортсмен, бывший игрок петербургского СКА Артемий Панарин, перейдя играть на семь лет за «Нью-Йорк Рейнджерс», стал самым высокооплачиваемым российским хоккеистом в системе НХЛ. За время контакта зарплата его составит 81,5 миллионов долларов. Сейчас хоккеист живет в Петербурге и в интервью YouTube-шоу «Всему Головин» он признался, сколько стоит его квартира на Крестовском острове.

По словам хоккеиста – жилье у него небольшое, скромное: гостиная, кухня и две комнаты. Стремления перебраться в центр у Панарина нет, так как этот район тише вечно бурлящего Невского проспекта, к тому же рядом с домом есть мойка, химчистка, магазины и даже цветочный, для того, чтобы радовать подарками свою девушку Алису. А до центра города всего 15 минут езды.

- Здесь спокойнее. Мне не особо нравится «движуха». Инфраструктура дома крутая, садик внизу, набережная, есть где погулять и отдохнуть, - рассказал Артемий.

На попытку ведущего выяснить, сколько стоит такая квартира, больше ли 30 миллионов рублей, хоккеист скромно признался: «Чуть-чуть больше».

27-летний хоккеист три года выступал за петербургский СКА и стал в его составе обладателем Кубка Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU