2019-07-19T14:20:36+03:00
Общество

Панихида по погибшим морякам состоится в конце июля на теплоходах в Финском заливе

На воду лягут сотни алых цветов и венки памяти
Лилия КОЗЛОВА
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Панихида по погибших морякам состоится в конце июля на теплоходах в Финском заливеПанихида по погибших морякам состоится в конце июля на теплоходах в Финском заливеФото: Олег ЗОЛОТО
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В следующую субботу, 27 июля, Петербургский клуб моряков-подводников ВМФ в 11-й раз проведет традиционный выход в Финский залив. Участники отправятся на пяти теплоходах типа «Москва» с обходом строя кораблей на рейде Невы. Мероприятие намечается пройти с 11:00 до 14:30.

- С выходом в Финский залив теплоходы отправятся в дрейф, и настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексей Крылов проведет панихиду «... по воинам, в море погибшим», после которой под протяжные гудки сирен на воду лягут сотни алых гвоздик и венок памяти 14 подводников судна АС-31, погибших в Баренцевом море , а теплоходы приспустят флаги России, - сообщил «КП-Петербург» председатель клуба Игорь Курдин.

Среди 700 гостей теплоходов – ветераны-подводники, кораблестроители, конструкторы, члены клубов юных моряков, а также члены семей погибших подводников и их близкие люди.

Мероприятие начнется утром 27 июля. Отход и возвращение с причала Васильевского острова (набережная Макарова, дом 20) от причала «Тучков мост».

ИСТОЧНИК KP.RU

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