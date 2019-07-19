2019-07-19T14:53:44+03:00
Происшествия

Петербуржца жестоко избили бейсбольными битами на Литейном проспекте

На мужчину напали, когда он укладывал покупки в свою машину
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге мужчину до полусмерти избили битами на Литейном проспектеВ Петербурге мужчину до полусмерти избили битами на Литейном проспектеФото: Артем КИЛЬКИН
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Несколько человек до полусмерти избили и ограбили жителя Петербурга, который шел с продуктовыми пакетами к свой машине. Инцидент произошел ночью 18 июля возле магазина «Азбука Вкуса» на Литейном проспекте. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

- Четверо человек подъехали на белом BMW на Литейный проспект, вышли из машины, не глуша мотор и набросились на мужчину с пакетами, который подошел к своему припаркованному Mercedes GL, - пишут «Невские Новости».

Нападавшие были с бейсбольными битами и остервенело начали наотмашь наносить удары по неспособному защититься человеку. Первый удар пришелся по спине, остальные по голове, ногам, рукам и телу.

Пока одни избивали, другие проникли в машину, на которой приехал мужчина, обыскали ее, достали сумку с ценными вещам, сели в свое авто и скрылись с места.

Избитому мужчине помогли прохожие, которые вызвали «скорую». Несчастного госпитализировали с переломом голени, черепно-мозговой травмой, ранами и ссадинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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