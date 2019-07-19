После выбросов с химкомбината жители Волхова счищали с окон белый налет
Очередную «радость» подбросил жителям Волхова местный завод по производству минеральных удобрений. Ночью трубы предприятия активно дымила, после чего горожанам пришлось счищать с окон белый налет. Людей этот факт совсем не обрадовал.
- Раньше такого не было. Шел только смог, но мы привыкли, а теперь еще налет на стекле остался, - приводит слова жителей Волхова «Аварийный Петербург».
После выбросов с химзавода жители Волхова счищают с окон белый налет.Видео: "Аварийный Петербург"
Обеспокоенные горожане даже сняли видео, на котором хорошо заметны непонятные отложения на стекле. Таким образом люди хотят зафиксировать факт выбросов с предприятия, чтобы потом не говорили, что им это почудилось.
Напомним, что жители Волхова и раньше жаловались на едкий смог, идущий с площадки по производству минеральных удобрений и серной кислоты, которая располагается на территории бывшего алюминиевого завода. После массовых обращений, в Волхов даже приезжал губернатор Ленобласти, который лично провел совещание по вопросам экологии. Но пока проблема полностью не решена.
ИСТОЧНИК KP.RU