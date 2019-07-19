2019-07-19T15:03:29+03:00
Общество

После выбросов с химкомбината жители Волхова счищали с окон белый налет

Горожане винят в неприятностях завод по производству минеральных удобрений [видео]
Петр КИБЕР
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На дымящие трубы заводов жалуются жители не только Волхова, но и многих городов России.На дымящие трубы заводов жалуются жители не только Волхова, но и многих городов России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Очередную «радость» подбросил жителям Волхова местный завод по производству минеральных удобрений. Ночью трубы предприятия активно дымила, после чего горожанам пришлось счищать с окон белый налет. Людей этот факт совсем не обрадовал.

- Раньше такого не было. Шел только смог, но мы привыкли, а теперь еще налет на стекле остался, - приводит слова жителей Волхова «Аварийный Петербург».

После выбросов с химзавода жители Волхова счищают с окон белый налет.Видео: "Аварийный Петербург"

Обеспокоенные горожане даже сняли видео, на котором хорошо заметны непонятные отложения на стекле. Таким образом люди хотят зафиксировать факт выбросов с предприятия, чтобы потом не говорили, что им это почудилось.

Напомним, что жители Волхова и раньше жаловались на едкий смог, идущий с площадки по производству минеральных удобрений и серной кислоты, которая располагается на территории бывшего алюминиевого завода. После массовых обращений, в Волхов даже приезжал губернатор Ленобласти, который лично провел совещание по вопросам экологии. Но пока проблема полностью не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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