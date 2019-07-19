2019-07-19T16:01:04+03:00
Происшествия

«Заложена бомба. Идите на…»: Петербуржца осудили за телефонный терроризм

За «минирование» парка «Дубки» мужчину отправили в колонию на пять месяцев
Лилия КОЗЛОВА
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Телефонного террориста из Петербурга отправили на пять месяцев в колониюТелефонного террориста из Петербурга отправили на пять месяцев в колониюФото: Артем КИЛЬКИН
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Сестрорецкий районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю Тарасу Кудрявцеву, признанному виновным в ложном сообщении о минировании. В мае 2019 года телефонный террорист навел панику и ввел в заблуждении правоохранителей, за что отправится в колонию-поселения на пять месяцев.

- 25 мая 2019 года, находясь у дома 44 по Дубковскому шоссе, Кудрявцев позвонил по экстренному номеру «112» и сообщил о готовящемся взрыве на территории Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха «Дубки», - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сразу же после звонка на территорию парка выехала следственно-оперативная группа и кинолог. Исследовав всю местность, разумеется, взрывчатых или опасных предметов они не нашли. Зато спустя время нашли возмутителя спокойствия и привлекли его к ответственности.

На судебном заседании Кудрявцев вину признал, раскаялся и сообщил суду, что, позвонив «112» сказал: «Как ваша полиция ко мне, так и я к вам. Курортный район, заложена бомба. Идите на…».

ИСТОЧНИК KP.RU

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