Петербург получит 200 новых автобусов с зарядками для телефонов в салоне за 3,4 миллиарда рублей
Один из крупнейших городских перевозчиков - петербургский «Пассажиравтотранс» объявил о закупке большой партии новой техники. 200 автобусов в скором времени прибудут в Северную столицу и выйдут на маршруты. Это самая большая закупка за последние годы.
- «Пассажиравтотранс» приобретет автобусы в рамках собственной инвестиционной программы. 100 из них рассчитаны на 100 пассажиров; еще 100 двухсекционных «гармошек» позволят перевозить одновременно до 163 человек, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Все автобусы будут низкопольными, приспособленными для перевозки людей с ограниченными возможностями и экологичными - согласно контракту двигатель должен соответствовать норме выхлопа не ниже ЕВРО-5.
Также в автобусах будет возможность оплатить проезд бесконтактной картой и зарядить мобильный телефон через USB-порты в салоне.
Первая партия новых машин придет в Петербурга в октябре 2019 года, а последняя поставка должна состояться в марте 2020 года. Общая стоимость контракта составляет 3,4 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU