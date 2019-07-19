2019-07-19T17:18:34+03:00
Общество

Петербург получит 200 новых автобусов с зарядками для телефонов в салоне за 3,4 миллиарда рублей

Это самая большая партия пассажирской техники за последние годы
Петр КИБЕР
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"Пассажиравтотранс" закупит 200 новых автобусов."Пассажиравтотранс" закупит 200 новых автобусов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Один из крупнейших городских перевозчиков - петербургский «Пассажиравтотранс» объявил о закупке большой партии новой техники. 200 автобусов в скором времени прибудут в Северную столицу и выйдут на маршруты. Это самая большая закупка за последние годы.

- «Пассажиравтотранс» приобретет автобусы в рамках собственной инвестиционной программы. 100 из них рассчитаны на 100 пассажиров; еще 100 двухсекционных «гармошек» позволят перевозить одновременно до 163 человек, - сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

Все автобусы будут низкопольными, приспособленными для перевозки людей с ограниченными возможностями и экологичными - согласно контракту двигатель должен соответствовать норме выхлопа не ниже ЕВРО-5.

Также в автобусах будет возможность оплатить проезд бесконтактной картой и зарядить мобильный телефон через USB-порты в салоне.

Первая партия новых машин придет в Петербурга в октябре 2019 года, а последняя поставка должна состояться в марте 2020 года. Общая стоимость контракта составляет 3,4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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