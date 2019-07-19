2019-07-19T22:10:19+03:00
Политика

Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске

Уральский город примет лишь отдельные мероприятия
Петр КИБЕР
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Петербургу не привыкать принимать крупные международные мероприятия.Петербургу не привыкать принимать крупные международные мероприятия.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Владимир Путин распорядился перенести основные мероприятия двух крупных международных саммитов из Челябинска в Санкт-Петербург. Встречи лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоятся в Северной столице.

- В связи с увеличением числа участников мы вынуждены проводить мероприятия на два города, - приводит слова главы государства ТАСС.

О том, что в Челябинске пройдет лишь часть запланированной программы, на встрече с губернатором области Алексеем Текслером сказал Владимир Путин. Впрочем, сильно расстраиваться уральцам не стоит. Все средства, выделенные на проведение крупномасштабных мероприятий, останутся в регионе и пойдут на его развитие.

Тем более, что в дальнейшем, как уверен президент России, город еще примет не одно значимое событие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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