В Ленобласти женщина, ехавшая на квадроцикле, погибла в аварии со шлагбаумом

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-21T09:26:03+03:00

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Смертельная авария произошла в полночь в Кировском районе Ленинградской области. 38-летняя женщина ехала за рулем квадроцикла в садоводстве Кировец-3, когда на скорости не справилась с управлением и влетела в шлагбаум.

- Женщина ехала по асфальтированной дороге по территории садоводства, - рассказывают в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - От полученных травм водитель погибла на месте. По данному факту устанавливаются все обстоятельства, ведется проверка.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU