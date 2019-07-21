2019-07-21T10:15:09+03:00
Общество

Жителей Петербурга ожидает теплая и солнечная погода

В городе будет до 22 градусов выше нуля
Роман ЛЯЛИН
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В Петербург вернулось теплоВ Петербург вернулось теплоФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге вернулось тепло и солнце. В воскресенье, 21 июля, жителям города самое время отправиться на прогулку. В Северной столице, по данным синоптиков, будет до 22 градусов тепла. При этом в полдень в городе ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный до 1 метра в секунду.

К слову, начало недели тоже будет теплым. В понедельник, 22 июля, в Петербурге ожидается до 23 градусов тепла. Днем будет солнечно, Тем не менее, ожидается небольшой дождь.

Такая же погода жителей Санкт-Петербурга ждет и во вторник. 23 июля, по данным Гисметео, будет до 23 градусов тепла и небольшой дождь

ИСТОЧНИК KP.RU

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