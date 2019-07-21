2019-07-21T11:29:41+03:00
Происшествия

В Ленобласти воры похитили из частного дома украшения и часы Cartier на 2,6 миллиона рублей

Полицейские ищут преступников
Роман ЛЯЛИН
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Полицейские возбудили уголовное делоПолицейские возбудили уголовное делоФото: Тимур ХАНОВ
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В Ленинградской области неизвестные воры сорвали куш на несколько миллионов рублей. Преступники обокрали дом в Северном поселке на Окружной улице. О краже сообщила в полицию 47-летняя хозяйка.

- Неизвестные проникли в дом женщины, где похитили пневматический пистолет, ружье, планшет и ювелирные украшения, в том числе и часы «Картье», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Общий ущерб составил 2 миллиона 632 тысячи рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража.

- В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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