В Ленобласти воры похитили из частного дома украшения и часы Cartier на 2,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-21T11:29:41+03:00

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В Ленинградской области неизвестные воры сорвали куш на несколько миллионов рублей. Преступники обокрали дом в Северном поселке на Окружной улице. О краже сообщила в полицию 47-летняя хозяйка.

- Неизвестные проникли в дом женщины, где похитили пневматический пистолет, ружье, планшет и ювелирные украшения, в том числе и часы «Картье», - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Общий ущерб составил 2 миллиона 632 тысячи рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража.

- В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, - добавляют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU