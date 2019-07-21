В Петербуге двое мужчин и женщина изрезали ножом подростка, чтобы забрать у него телефон

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-21T12:23:27+03:00

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В Петербурге полицейские разбираются в жестоком нападении на 16-летнего подростка. ЧП произошло в Адмиралтейском районе в арке дома по улице Садовой. Двое мужчин и женщина напали на парня и несколько раз ударили его ножом в грудь, после чего забрали у него мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

- Пострадавший с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое неработающих мужчин, 37 и 39 лет, и неработающая 32-летняя женщина.

Один из задержанных ранее был уже неоднократно судим. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU