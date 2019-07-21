СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-21T14:27:15+03:00

"Сапсаны" и пригородные поезда с задержкой прибывают в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

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Затянувшаяся поездка получилась у пассажиров сразу нескольких "Сапсанов" и ряда поездов пригородного и дальнего сообщения. Как удалось выяснить "КП"- Санкт-Петербург, составы прибывают в Северную столицу с опозданием. Причина - техническая неисправность.

- На станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский в воскресенье, 21 июля, в 11.50 была обнаружена техническая неисправность, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. - Она и повлекла нарушение графика движения поездов. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения. Приносим извинения за неудобства.

В пути следования задержаны поезда "Сапсан" №756 на 8 минут, №761, №763 на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа. Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД".

ИСТОЧНИК KP.RU