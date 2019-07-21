2019-07-21T14:27:15+03:00
Общество

"Сапсаны" и пригородные поезда с задержкой прибывают в Петербург

На ОЖД объяснили, что произошла техническая неисправность
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
"Сапсаны" и пригородные поезда с задержкой прибывают в Петербург"Сапсаны" и пригородные поезда с задержкой прибывают в ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Затянувшаяся поездка получилась у пассажиров сразу нескольких "Сапсанов" и ряда поездов пригородного и дальнего сообщения. Как удалось выяснить "КП"- Санкт-Петербург, составы прибывают в Северную столицу с опозданием. Причина - техническая неисправность.

- На станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский в воскресенье, 21 июля, в 11.50 была обнаружена техническая неисправность, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. - Она и повлекла нарушение графика движения поездов. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и нормализации графика движения. Приносим извинения за неудобства.

В пути следования задержаны поезда "Сапсан" №756 на 8 минут, №761, №763 на 10 минут. Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа. Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Табло и знаки на трассе «Сортавала» и КАД отключили из-за аварии на кабельной сети
В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
На Васильевском острове задержали мужчину, стрелявшего с балкона из ружья
В Петербуге двое мужчин и женщина изрезали ножом подростка, чтобы забрать у него телефон
В Ленобласти воры похитили из частного дома украшения и часы Cartier на 2,6 миллиона рублей
В Петербурге иномарка сбила водителя, чинившего свою машину ГАЗ
Жителей Петербурга ожидает теплая и солнечная погода
В Ленобласти женщина, ехавшая на квадроцикле, погибла в аварии со шлагбаумом
На участке КАД на месяц перекроют две полосы движения
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
Парень разбил окна в административном здании Волхова после ссоры с девушкой