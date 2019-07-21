2019-07-21T14:33:37+03:00
Происшествия

На Васильевском острове задержали мужчину, стрелявшего с балкона из ружья

Полицейские проводят проверку
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина стрелял из ружья Фото: архив РосгвардииМужчина стрелял из ружья Фото: архив Росгвардии
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На Васильевском острове 34-летний житель дома на Шкиперском проспекте глубокой ночью решил пострелять из своего охотничьего ружья. Мужчина не нашел ничего лучше, как выйти с балкона и открыть беспорядочную пальбу по деревьям. Грохот услышали испугавшиеся соседи, которые и вызвали сотрудников полиции.

- Около 1:40 ночт в полицию Василеостровского района с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что в одной из квартир мужчина совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья с балкона первого этажа в сторону деревьев, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали мужчину, который был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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