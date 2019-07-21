Табло и знаки на трассе «Сортавала» и КАД отключили из-за аварии на кабельной сети

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-21T17:29:17+03:00

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На Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга и А-121 «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации. Это произошло из-за аварии. Сейчас рабочие ее устраняют.

- В связи с аварией на кабельной сети 21 июля 2019 вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД и автодороге «Сортавала», - сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - Генеральными подрядными организациями в круглосуточном режиме будут производиться аварийно-восстановительные работы. Задействованы аварийные бригады рабочих, усиленные специализированной техникой.

Ориентировочный срок восстановления табло и знаков называют 22 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU