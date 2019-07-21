Россияне назвали Петербург одним из самых трудолюбивых городов

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-21T18:24:28+03:00

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Санкт-Петербург занял вторую строчку в топ-5 городов, где больше всего любят трудиться. Об этом говорит рейтинг аналитического агентства ТурСтат, который составили ко Дню трудоголика. Северная столица уступила лишь Москве.

- В топ-5 самых трудолюбивых городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, - рассказали в агентстве. - За Москву как самый трудолюбивый город России отдали 37 процентов голосов, за Санкт-Петербург - 23 процента голосов, за Екатеринбург - 14 процентов, за Новосибирск и Нижний Новгород - по 8 процентов.

В агентстве пояснили, что рейтинг составлялся по данным опроса, проведенного в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU