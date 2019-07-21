2019-07-21T18:24:28+03:00
Общество

Россияне назвали Петербург одним из самых трудолюбивых городов

Рейтинг составляли по результатам опроса
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Петерьург занял второе местоПетерьург занял второе местоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург занял вторую строчку в топ-5 городов, где больше всего любят трудиться. Об этом говорит рейтинг аналитического агентства ТурСтат, который составили ко Дню трудоголика. Северная столица уступила лишь Москве.

- В топ-5 самых трудолюбивых городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород, - рассказали в агентстве. - За Москву как самый трудолюбивый город России отдали 37 процентов голосов, за Санкт-Петербург - 23 процента голосов, за Екатеринбург - 14 процентов, за Новосибирск и Нижний Новгород - по 8 процентов.

В агентстве пояснили, что рейтинг составлялся по данным опроса, проведенного в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тосно пьяный отец убил своего сына
Табло и знаки на трассе «Сортавала» и КАД отключили из-за аварии на кабельной сети
В Петербурге суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на глухонемых в метро
На Васильевском острове задержали мужчину, стрелявшего с балкона из ружья
"Сапсаны" и пригородные поезда с задержкой прибывают в Петербург
В Петербуге двое мужчин и женщина изрезали ножом подростка, чтобы забрать у него телефон
В Ленобласти воры похитили из частного дома украшения и часы Cartier на 2,6 миллиона рублей
В Петербурге иномарка сбила водителя, чинившего свою машину ГАЗ
Жителей Петербурга ожидает теплая и солнечная погода
В Ленобласти женщина, ехавшая на квадроцикле, погибла в аварии со шлагбаумом
На участке КАД на месяц перекроют две полосы движения
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
Парень разбил окна в административном здании Волхова после ссоры с девушкой