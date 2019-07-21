В Тосно пьяный отец убил своего сына

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-21T19:53:01+03:00

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В Ленинградской области следователи разбираются в убийстве 38-летнего мужчины. Кровавая расправа произошла в деревне Тарасово Тосненского района. Мужчину нашли с колотыми ранами груди в своей квартире. Предварительно, с ним расправился 59-летний отец.

- 19 июля 2019 года подозреваемый находился в квартире, где также проживал его сын, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый набросился на мужчину, ударив его несколько раз ножом в область груди. Следователь допросил подозреваемого, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд встал на сторону следствия и взял отца под арест. За убийство мужчине грозит до 15 лет колонии. Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас силовики выясняют, что стало причиной убийства сына.

ИСТОЧНИК KP.RU