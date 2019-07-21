2019-07-21T21:11:28+03:00
Происшествия

Перевернулся семь раз: Водитель BMW-X3 погиб, вылетев через панорамную крышу во время ДТП

Шофер не справился с управлением и съехал в кювет
Роман ЛЯЛИН
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Водитель вылетел через крышу Фото: Дорожный инспекторВодитель вылетел через крышу Фото: Дорожный инспектор
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Смертельная авария произошла вечером во Всеволожском районе Ленинградской области. На 16 километре дороги «Магнитная-Морозова» 44-летний водитель BMW-X3 не справился с управлением и на скорости вылетел кювет.

- Автомобиль перевернулся сем раз, водитель был не пристегнут, ремень был за спиной, - рассказывают очевидцы аварии в группе ДТП и ЧП Петербурга. - Шофер вылетел через панорамную крышу из машины. Автомобиль двигался на огромной скорости. К сожалению, ему уже было не помочь.

Водитель погиб на месте происшествия Фото: Дорожный инспектор

Водитель погиб на месте происшествия Фото: Дорожный инспектор

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

- Водитель совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - поясняют в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. - В результате ДТП водитель погиб на месте. По факту ДТП ведется проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Дорожный инспектор

В аварии разбирается ГИБДД Фото: Дорожный инспектор

ИСТОЧНИК KP.RU

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