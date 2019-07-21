ФК «Зенит» обыграл «Сочи» со счетом 2:0

21 Июль 23:42 2019-07-21T23:55:35+03:00

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Футбольный клуб "Зенит" обыграл "Сочи" на выезде. На то, чтобы распечатать ворота соперников у сине-бело-голубых ушло полчаса. Отрыть счет в матче "Зениту" удалось на 30-ой минуте. Нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун заработал, а потом и реализовал пенальти.

На перерыв команда из Петербурга ушла с отрывом в один мяч. Догнать своих соперников "Сочи" не удалось и во втором тайме. Ни одна из атак противников не увенчалась успехом. В итоге под конец матча вновь отличились сине-бело-голубые.

- «Сочи» впереди был все менее активен. Зенитовцы же поймали оппонентов на ошибке еще раз: Азмун обокрал зазевавшегося защитника хозяев и вырвался один на один с вратарем, - рассказывают в ФК "Зенит". - Но переиграть его не сумел. И тут же едва последовал ответ со стороны сочинцев: капитан команды Евгений Песегов расстреливал ворота Лунева с нескольких метров, но запустил мяч над перекладиной. А Азмун создал еще один шанс для Дзюбы, выведя его пасом практически на пустые ворота — Артем пробивал уже в падении и не попал толком по мячу.

На 89 минуте матча Магомед Оздоев поставил точку в игре, забив гол. В итоге матч закончился со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

ИСТОЧНИК KP.RU