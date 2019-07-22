2019-07-22T08:39:32+03:00
Происшествия

В Выборге на помойке нашли автомат Калашникова

Вместе с оружием лежали и заботливо упакованные в полиэтилен патроны
Петр КИБЕР
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В Выборге на помойке обнаружился АК-47 с патронами.В Выборге на помойке обнаружился АК-47 с патронами.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Полиция Выборга разыскивает владельцев автомата Калашникова, который был найден на помойке в минувшие выходные. О находке сообщил пенсионер, вышедший поутру вынести мусор.

- Упакованный в полиэтиленовую пленку автомат лежал возле мусорного контейнера у дома номер 44 по Ленинградскому шоссе, - пишут «Невские новости».

Приехавшие на место полицейские осмотрели оружие. К АК-47, который на первый взгляд оказался боевым, были бережно примотаны и патроны. Сейчас стражи порядка выясняют, была ли это необычная «закладка», то есть кто-то таким образом передавал оружие покупателю, либо от автомата просто избавились, побоявшись сдавать его в полицию.

Сейчас эксперты проверяют «ствол» на причастность к преступлениям, а по факту обнаружения Калашникова заведено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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