В Ленобласти 8-летний мальчик серьезно пострадал, врезавшись на гидроцикле в берег

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-22T10:52:18+03:00

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Полиция Ленинградской области разбирается в обстоятельствах ЧП, в результате которого пострадал 8-летний мальчик. Он получил серьезные травмы, врезавшись в берег на гидроцикле. Технику он угнал за несколько минут до этого.

- 21 июля года в полицию Всеволожского района поступила телефонограмма о том, что днем ранее около 21 часов из дома по Шафировскому проспекту с многочисленными телесными повреждениями, в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2011 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшим стражам порядка мать мальчика пояснила, что травмы ее сын получил на озере Фигурное в Приозерском районе области, где в субботу вечером отдыхала семья. Ребенок увидел оставленный без присмотра водный мотоцикл с ключами и решил покататься.

Но мощный гидроцикл оказался слишком сложным для ребенка и мальчик врезался на нем в берег. Сейчас пострадавший находится в больнице, а стражи порядка устанавливают степень вину родителей, не уделивших сыну достаточно внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU