2019-07-22T11:55:55+03:00
Общество

С 22 июля на неделю меняется режим работы метро «Петроградская»

Из-за ремонта эскалатора утром и вечером вход в подземку будет ограничен
Петр КИБЕР
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Станция метро "Петроградская" уходит на недельный ремонт.Станция метро "Петроградская" уходит на недельный ремонт.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новые ограничения вводятся в петербургском метрополитене. Правда изменения графика работы коснутся лишь станции метро «Петроградская», на которой начинается ремонт эскалатора. Из-за этого по утрам и вечерам в вестибюль будет не попасть.

- С 22 по 29 июля по рабочим дням с 07:45 до 10:45 часов вход в вестибюль закрыт, с 17:00 до 19:30 часов вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.

При этом в метрополитене отмечают, что временные рамки могут сдвигаться в зависимости от пассажиропотока. Все же «Петроградская» - достаточно загруженная станция. В пресс-службе подземки просят учитывать факт ремонта и заранее выбирать маршруты передвижения.

Напомним, что 19 июля метрополитен пустил первый пробный поезд по Фрунзенскому радиусу. Его три станции: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» должны сдать к 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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