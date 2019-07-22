2019-07-22T12:21:19+03:00
Общество

Музей «Фонтанный дом» будет собирать деньги на мемориальные доски Анне Ахматовой

Всего планируется установить четыре таблички по миллиону рублей каждая
Петр КИБЕР
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В Петербурге хотят установить четыре мемориальные доски Анне Ахматовой. Фото: репродукция портрета Анны Ахматовой работы Натана АльтманаВ Петербурге хотят установить четыре мемориальные доски Анне Ахматовой. Фото: репродукция портрета Анны Ахматовой работы Натана Альтмана
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Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга рассматривает обращения от руководства музея Анны Ахматовой «Фонтанный дом», которое хочет установить в городе четыре памятных доски в честь поэтессы. А пока ответа нет, музейщики думают, где взять деньги.

- Одна доска стоит как минимум миллион. При этом создание проекта досок в нее не входит. Только сама установка, - рассказала в интервью газете «Петербургский дневник» замдиректора по развитию музея «Фонтанный дом» Анна Соколова. - Поэтому согласовать эти доски нам согласуют, ну а дальше мы начнем искать деньги на их изготовление.

Всего в списке музейных работников четыре адреса: Тучков переулок, дом 17, – там находилась петербургская квартира, где жили Николай Гумилев и Анна Ахматова, когда приезжали из Царского Села.

Набережная Фонтанки, 18, – здесь Анна Ахматова поселилась в конце лета 1921 года вместе со своей подругой - актрисой и художницей Ольгой Глебовой-Судейкиной.

Кавалергардская улица, 4, где Анна Ахматова жила в коммунальной квартире с марта 1952 года по июнь 1961 года вместе с Ириной Пуниной, ее мужем и дочерью Аней.

И улица Ленина, 34, - последний ленинградский адрес Анны Ахматовой, куда она переехала летом 1961 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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