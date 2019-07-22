2019-07-22T12:52:58+03:00
Общество

Задолжавшим за аренду петербуржцам закроют выезд за границу

Также в отношении бизнесменов могут запустить процедуру банкротства
Петр КИБЕР
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Должникам по аренде запретят выезд за рубеж.Должникам по аренде запретят выезд за рубеж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вскоре в неплательщикам алиментов и злостным нарушителям правил дорожного движения, накопившим горы штрафов, а потому невыездным, могут добавиться и коммерсанты, имеющие долги по аренде. С такой инициативой выступил Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга.

- Меры направлены на повышение уровня платежной дисциплины, - сообщает пресс-служба КИО.

Ограничение выезда за границу организовано совместно с петербургскими управлениями налоговой инспекции и службы судебных приставов. Уже сейчас коммерсанты, «забывшие» заплатить городу за арендованные помещения и пощади, рискуют провести отпуск внутри страны. Да и по делам бизнеса уехать до погашения долгов не получится.

Кроме запрета загранпоездок, в отношении коммерческих фирм и частных предпринимателей может быть запущена процедура банкротства.

Первые два дела с общей задолженностью в 13 миллионов рублей уже направлены на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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