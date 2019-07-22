Водитель бетономешалки потушил горящий автомобиль на проспекте Стачек

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-22T14:37:12+03:00

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Ранним утром в понедельник, 22 июля, рядом с перекрестком улицы Лени Голикова и проспекта Стачек на юге Петербурга загорелся припаркованный автомобиль. Проезжающий мимо в четыре часа утра водитель бетономешалки, не мешкая ни секунды, бросился тушить огонь содержимым своего автомобиля. Свидетелями ситуации стали местные жители и задокументировали это на видео.

На кадрах бетономешалка с вращающейся бочкой подъезжает к машине с дымящимся капотом. Может показаться, что «тушение» пожара сейчас начнется с помощью содержимого цистерны – бетона. Однако нет.

- В баке сверху между кабиной и бочкой есть запас воды – от 500 до 1000 литров. Нужна чтобы после выдачи бетона бочку от остатков отмыть, - пояснил один из участников обсуждения инцидента в соцсети.

Машину достаточно быстро потушили. Сообщений о пострадавших в инциденте не поступало. Петербуржцы оценили поступок водителя бетономешалки и предположили, что в мечтах он настоящий пожарный.

Бетономешалка тушит горящий автомобиль на юге Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU