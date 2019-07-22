Петербуржцев обескуражил контейнер для раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-22T16:07:52+03:00

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На углу улицы Есенина и Сиреневого бульвара появился контейнер для якобы раздельного сбора мусора. Слово «якобы» здесь основное, так как на самом деле, попадая через разные отверстия, весь мусор все равно падает в единый контейнер. Какой тогда смысл в установки такой мусорки, понять сложно.

Видео с мусорным баком опубликовала в сети местная жительница Ольга. Девушка поддерживает идею раздельного сбора мусора, однако решила проверить его перед использованием.

- Я туда и полезла проверить, потому что видела фото «внутренностей» бака для раздельного сбора в одном парке, где было три окна в один контейнер, - рассказала петербурженка.

В контейнере, стоящем на Т-образном перекрестке в Выборгском районе не менее шести отверстий: под бумагу, пластик, пластиковые бутылки, стекло и консервные банки. Но попадая внутрь, весь мусор перемешивается, так как внутри бака нет никаких перегородок.

- Отбивает все желание участвовать, - посетовала Ольга.

Петербуржцы активно проявляют себя в вопросах, связанных с экологией в городе. Многие являются сторонниками раздельного сбора мусора, так как его можно превратить во вторсырье, а не плодить на бесконечных свалках. Однако поддержка инициативы горожан в виде такого контейнера не принесет никакой пользы.

Контейнер для "раздельного" сбора мусора в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU