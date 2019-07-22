VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге посетили 95 тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-22T18:09:46+03:00

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В минувшие выходные в Санкт-Петербурге в Парке 300-летия состоялся пятый VK Fest. За два дня гостями фестиваля стали 95 тысяч человек - это абсолютный рекорд для VK Fest.

На четырёх музыкальных сценах фестиваля выступили больше 60 артистов, среди которых: Little Big, ХЛЕБ, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, ATL и Кислотный Дом, Тима Белорусских, Егор Крид, Лёша Свик, Big Baby Tape, Obladaet, Markul, Эльдар Джарахов, #2Маши, Tesla Boy, Ocean Jet, Элджей, The Hatters, Макс Барских, МОТ, Монеточка, Елена Темникова, Lizer, Диана Арбенина и Ночные Снайперы, CYGO, Zivert, СБПЧ, ЛАУД, HammAli & Navai, A'Studio, Луна, ВРАГ, Дельфин, ЯАVЬ и другие.

Хедлайнерами Record Stage стали звезды электронной музыки Pendulum и Yellow Claw.

Популярные блогеры Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Дима Гордей, Приятный Ильдар, Наташа Краснова и другие спорили, каким был бы мир без них. А Журналисты Леонид Парфенов и Тина Канделаки в «Лектории» собрали свои аншлаги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/721451" frameborder="0"></iframe> Фестиваль VK Fest 2019 в Петербурге.Егор Крид, Ольга Бузова, Little big и миллион гостейОлег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU