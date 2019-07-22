2019-07-22T18:35:20+03:00
Происшествия

В Петербурге жестоко убили гражданскую активистку

Изуродованный труп женщины нашли возле ее дома
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургская правозащитница Елена Григорьева найдена мертвойПетербургская правозащитница Елена Григорьева найдена мертвойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Петербургская активистка демократического и антивоенного движения Елена Григорьева, которая выступала также в поддержку прав женщин и сестер Хачатурян, найдена мертвой. Правозащитница была жестоко убита в ночь с пятницы на субботу, с 19 на 20 июля, рядом со своим домом. Ее изуродованное тело обнаружено вчера, 21 июля. Об этом рассказал друг девушки в соцсети.

- В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством, - рассказал товарищ Елены Григорьевой на своей странице в Facebook.

По его словам, Елена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было. Якобы отвечали в стиле «будут убивать – звоните».

Сама же активистка будто бы предчувствовала свою роковую кончину. Некоторое время назад она попросила знакомую, в случае своей смерти, позаботиться о коте. Приятельница же в реализацию поступающих угроз не поверила, однако обещала помочь и собиралась сделать дубликат ключа, но не успела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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