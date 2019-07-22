2019-07-22T19:15:26+03:00
Общество

На благоустройство Петербурга в 2019 году выделено 10,5 миллиарда рублей

В городе приведут в порядок 600 дворов, сады и парки
Лилия КОЗЛОВА
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На благоустройство Петербурга в 2019 году из бюджета выделено 10,5 миллиарда рублейНа благоустройство Петербурга в 2019 году из бюджета выделено 10,5 миллиарда рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Правительство Петербурга в понедельник, 22 июля, обсудило выполнение программы по благоустройству города. В минувшем 2018 году на обновление садов, парков, дворов и набережных было потрачено 7,9 миллиарда рублей. В текущем году на программу из бюджета выделено на 2,5 миллиарда рублей больше.

- Нужно дать людям возможность погулять в обновленных парках в последние дни лета, порадоваться золотой осени, - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, осмотрев ход благоустройства Выборгского сада и парка Сосновка.

В этом году в рамках программы должны привести в порядок 600 дворов. Кроме того, в августе закончится сбор предложений от петербуржце по программу «Родной района». Их рассмотрят на общественных слушаниях и сформируют список, по которому будет преобразовываться город.

Также глава города отметил, что недопустимо, когда одни сады и парки приводят в порядок, а другие сокращают по площади. В частности он отметил, что необходимые распоряжения по Муринскому парку даны, и приступить к проекту его реконструкции можно будет только после утверждения одобренной жителями концепции развития парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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