От бордюра до поребрика: В сети выбирают название для трассы М-11 Москва – Петербург

СЕГОДНЯ 20:53 2019-07-22T20:53:50+03:00

В сети выбирают имя для трассы между Москвой и Петербургом М-11 Фото: Артем КИЛЬКИН

Новая дорога между двумя столицами откроется в 2019 году

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В скором времени Москву и Петербург свяжет новая автомагистраль – трасса М-11. Как правило у всех дорог, помимо числового обозначения, есть названия. Выбрать имя предлагается самим жителям двух столиц, присылая свои варианты до вечера 23 июля в Facebook компании «Автодор», которая занимается строительством дороги.

Среди вариантов имен для дороги есть интересные и необычные. Например, «За шавермой / За шаурмой». Название, которое сразу дает понять, что речь идет именно о Северной и главной столицах России.

- Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает, - отметили представители компании.

Также среди названий, которые сразу же говорят о Петербурге и Москве – «от бордюра до поребрика». Ведь нередко одна и та же вещь в городах называется по-разному.

Среди предложенных вариантов также есть: Аврора, Стрела, Радищевка, Две столицы, Нева, Столичная, Петровский тракт, Петр Великий, Карелия, Ладога и даже Русь.

ИСТОЧНИК KP.RU