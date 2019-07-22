От бордюра до поребрика: В сети выбирают название для трассы М-11 Москва – Петербург
В скором времени Москву и Петербург свяжет новая автомагистраль – трасса М-11. Как правило у всех дорог, помимо числового обозначения, есть названия. Выбрать имя предлагается самим жителям двух столиц, присылая свои варианты до вечера 23 июля в Facebook компании «Автодор», которая занимается строительством дороги.
Среди вариантов имен для дороги есть интересные и необычные. Например, «За шавермой / За шаурмой». Название, которое сразу дает понять, что речь идет именно о Северной и главной столицах России.
- Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентаций на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает, - отметили представители компании.
Также среди названий, которые сразу же говорят о Петербурге и Москве – «от бордюра до поребрика». Ведь нередко одна и та же вещь в городах называется по-разному.
Среди предложенных вариантов также есть: Аврора, Стрела, Радищевка, Две столицы, Нева, Столичная, Петровский тракт, Петр Великий, Карелия, Ладога и даже Русь.
ИСТОЧНИК KP.RU