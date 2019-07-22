2019-07-22T21:10:45+03:00
Общество

На Карповке посадили растения-фильтры, которые очистят реку

Эксперимент проверят химическим исследованием
Елена Селиверстова
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В Петербурге посадили растения для очистки рек / Фото: "Друзья Карповки"В Петербурге посадили растения для очистки рек / Фото: "Друзья Карповки"
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Необычным образом привлекли внимание к загрязнению рек активисты из сообщества «Друзья Карповки».

- Мы хотим поднять проблемы загрязненности рек в Санкт-Петербурге. У нас нет компетенций чистить дно, но мы можем писать обращения или привлекать внимание с помощью сада на воде, - рассказала одна из организаторов, Ольга Мнишко.

Активисты выбрали ирис, дербенник, аир, осока, лук, салат и белокопытник / Фото: "Друзья Карповки"

Активисты выбрали ирис, дербенник, аир, осока, лук, салат и белокопытник / Фото: "Друзья Карповки"

21 июля местные жители и добровольцы из других районов спустили плавучую станцию в Карповку. Волонтеры посадили растения в плавучие «пазлы», соединили их и на байдарках привезли к кольцам набережной. К ним и привязали конструкцию. Всего 10 частей, общая площадь равна шести квадратным метрам.

Ирис, дербенник, аир, осока, лук, салат и белокопытник – такие растения выбрали ландшафтные архитекторы. Их корневая система будет работать, как фильтр. Обычные растения нельзя использовать, потому что корни в воде сгниют. Растения для Карповки взяли на реке Сестры, а также закупали в питомнике.

Очистная система из растений создана на специальной плавучей станции / Фото: "Друзья Карповки"

Очистная система из растений создана на специальной плавучей станции / Фото: "Друзья Карповки"

Как долго продержится плавучая станция из растений – неизвестно. Это лишь эксперимент. За растениями добровольцы будут наблюдать каждый день. Если что-то пойдет не так – их пересадят на берег.

В завершение эксперимента организаторы проведут химическое исследование воды. Химик Денис Байгозин проанализирует её на цветность, мутность, жесткость, общий органический углерод и азот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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