В Кудрово устроили «пенную вечеринку» в фонтане
В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области некоторым местным жителям не дает покоя фонтан, который находится в центре нового жилого квартала «Лондон». Утром в понедельник, 22 июля, он полностью покрылся сугробами белой пены, а вода стала ядрено синей. Горожане возмущаются и ждут, когда это хулиганство закончится.
- Добавили специально что-нибудь, чтоб отпугнуть купающихся с наступлением очередной жары, - предположила одна из жительниц Кудрово.
Тем не менее, пена ничуть не напугала детей и подростков, которые сразу же ринулись в фонтан, плескаясь в разноцветной воде.
Детей и подростков не смущает пена и не пугает ее происхождениеФото: СОЦСЕТИ
Однако с ней пользователи сети поспорили, так как многие отметили, что пена наносит вред системе подачи воды. Другие предположили, что вещество в фонтане – концентрированный автомобильный шампунь, которого надо буквально пару ложек для того, чтобы устроить такую пенную вечеринку.
- Краска, пена, купания и так по кругу. Сколько еще будут издеваться над фонтаном?», — возмутилась под фотографией автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU