В Кудрово устроили «пенную вечеринку» в фонтане

СЕГОДНЯ 21:30 2019-07-22T21:30:17+03:00

Местные жители ждут, когда закончатся эти издевательства над украшением города [фото]

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В городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области некоторым местным жителям не дает покоя фонтан, который находится в центре нового жилого квартала «Лондон». Утром в понедельник, 22 июля, он полностью покрылся сугробами белой пены, а вода стала ядрено синей. Горожане возмущаются и ждут, когда это хулиганство закончится.

- Добавили специально что-нибудь, чтоб отпугнуть купающихся с наступлением очередной жары, - предположила одна из жительниц Кудрово.

Тем не менее, пена ничуть не напугала детей и подростков, которые сразу же ринулись в фонтан, плескаясь в разноцветной воде.

Детей и подростков не смущает пена и не пугает ее происхождениеФото: СОЦСЕТИ

Однако с ней пользователи сети поспорили, так как многие отметили, что пена наносит вред системе подачи воды. Другие предположили, что вещество в фонтане – концентрированный автомобильный шампунь, которого надо буквально пару ложек для того, чтобы устроить такую пенную вечеринку.

- Краска, пена, купания и так по кругу. Сколько еще будут издеваться над фонтаном?», — возмутилась под фотографией автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU