2019-07-22T21:46:29+03:00
Общество

Фаната ФК «Зенит» оштрафовали за пьяное появление на стадионе

Мужчине грозил запрет на посещение матчей на 30 лет
Лилия КОЗЛОВА
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Фаната "Зенита" оштрафовали за посещение матча в пьяном видеФаната "Зенита" оштрафовали за посещение матча в пьяном видеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге футбольного болельщика наказали за то, что он явился на матч своей любимой команды «Зенит» в очень пьяном виде. Уровень алкоголя в крови фаната был настолько велик, что скрыть он его не смог и в итоге оказался на скамье подсудимых. Сегодня, 22 июля, ему вынесли приговор.

- 12 мая 2019 года Константин Бугаев, находясь на стадионе «Газпром Арена», где проходил матч между командами «Зенит» и ЦСКА, нарушил правила поведения зрителей, а именно, находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В частности, футбольный фанат принимал неустойчивые позы, шатался, говорил нечленораздельно, а также дыша перегаром на остальных присутствующих. А ведь находиться на стадионе во время матчей в пьяном виде запрещено.

Во время суда фанат вину призвал и очень просил не лишать его возможности посещать футбольные матчи «Зенита» в течение 30 лет, так как он является их преданным поклонником. В итоге суд назначил только штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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