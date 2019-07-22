Фаната ФК «Зенит» оштрафовали за пьяное появление на стадионе

СЕГОДНЯ 21:46 2019-07-22T21:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге футбольного болельщика наказали за то, что он явился на матч своей любимой команды «Зенит» в очень пьяном виде. Уровень алкоголя в крови фаната был настолько велик, что скрыть он его не смог и в итоге оказался на скамье подсудимых. Сегодня, 22 июля, ему вынесли приговор.

- 12 мая 2019 года Константин Бугаев, находясь на стадионе «Газпром Арена», где проходил матч между командами «Зенит» и ЦСКА, нарушил правила поведения зрителей, а именно, находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В частности, футбольный фанат принимал неустойчивые позы, шатался, говорил нечленораздельно, а также дыша перегаром на остальных присутствующих. А ведь находиться на стадионе во время матчей в пьяном виде запрещено.

Во время суда фанат вину призвал и очень просил не лишать его возможности посещать футбольные матчи «Зенита» в течение 30 лет, так как он является их преданным поклонником. В итоге суд назначил только штраф в размере трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU