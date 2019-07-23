2019-07-23T07:50:25+03:00
Общество

Прогноз погоды на вторник, 23 июля, в Санкт-Петербурге: Очень тепло и солнечно

Про зонты можно забыть, зато кепки и панамки очень пригодятся
Петр КИБЕР
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Во вторник, 23 июля, в Петербурге будет по-настоящему летняя погода.Во вторник, 23 июля, в Петербурге будет по-настоящему летняя погода.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Едва петербуржцы убрали в шкафы зонты и куртки, которыми пользовались большую часть июля, как летний зной потребовал кардинальной перемены гардероба. Жара, вернувшаяся в большой северный город диктует свои правила. Кепки и панамки, спасающие от солнечного удара, сейчас куда актуальнее.

- 23 июля в Санкт-Петербурге ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

И надо сказать, что Петербург в плане погоды оказался удачливее Москвы. Если в столице тепло и ясно продержалось всего пару дней, а потом снова небо заволокло тучами, то в городе на Неве и завтра и послезавтра будет очень тепло и солнечно.

Так, 24 и 25 июля синоптики прогнозируют почти полную безоблачность, без осадков и до 27 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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