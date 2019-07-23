Два пассажира такси погибли при столкновении с грузовиком на Обводном канале
Страшное ДТП произошло утром 23 июля на Обводном канале в районе пересечения со Старо-Петергофским проспектом. Здесь, при столкновении такси с грузовиком-шаландой, погибли два человека. Оба ехали в легковой машине.
- Около 4:00 «Шкода», ехавшая по Обводному каналу врезалась в попутный и стоящий на повороте грузовик «Петербилт». В результате ДТП один пассажир пострадал, двое погибли, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На видео с камер наблюдения хорошо видно, как «Шкода» летит на огромной скорости по Обводному каналу и правым боком цепляет грузовую платформу прицепа. Удар приходится как раз на уровне головы пассажиров.
Оба 30-35-летних мужчины, сидевших справа спереди и сзади погибли на месте. Еще один пассажир - молодая женщина, на вид 20-30 лет была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.
Позднее выяснилось, что за рулем такси был гражданин Узбекистана 1996 года рождения (23 года). По информации ГИБДД, права ему никогда не выдавались.
Два пассажира погибли в ДТП с такси и грузовиком на Обводном канале в Петербурге.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU