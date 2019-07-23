2019-07-23T08:37:36+03:00
Происшествия

Два пассажира такси погибли при столкновении с грузовиком на Обводном канале

По сведениям ГИБДД, у 23-летнего таксиста из Узбекистана никогда не было водительских прав [видео]
Петр КИБЕР
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Два пассажира такси погибли в аварии с грузовиком на Обводном канале. Фото: "Дорожный инспектор"Два пассажира такси погибли в аварии с грузовиком на Обводном канале. Фото: "Дорожный инспектор"
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Страшное ДТП произошло утром 23 июля на Обводном канале в районе пересечения со Старо-Петергофским проспектом. Здесь, при столкновении такси с грузовиком-шаландой, погибли два человека. Оба ехали в легковой машине.

- Около 4:00 «Шкода», ехавшая по Обводному каналу врезалась в попутный и стоящий на повороте грузовик «Петербилт». В результате ДТП один пассажир пострадал, двое погибли, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На видео с камер наблюдения хорошо видно, как «Шкода» летит на огромной скорости по Обводному каналу и правым боком цепляет грузовую платформу прицепа. Удар приходится как раз на уровне головы пассажиров.

Оба 30-35-летних мужчины, сидевших справа спереди и сзади погибли на месте. Еще один пассажир - молодая женщина, на вид 20-30 лет была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Позднее выяснилось, что за рулем такси был гражданин Узбекистана 1996 года рождения (23 года). По информации ГИБДД, права ему никогда не выдавались.

Два пассажира погибли в ДТП с такси и грузовиком на Обводном канале в Петербурге.Видео: УГИБДД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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