2019-07-23T09:27:29+03:00
Происшествия

Житель Ленобласти продал мопед за «билеты банка приколов»

Все 55 тысяч рублей оказались ненастоящими
Петр КИБЕР
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Жителю Ленобласти заплатили за мопед фальшивыми деньгами.Жителю Ленобласти заплатили за мопед фальшивыми деньгами.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Старый как мир трюк с фальшивыми деньгами, казалось, хорошо всем известен, но люди вновь и вновь попадаются на уловки мошенников. Без мопеда и без денег, настоящих денег, остался житель Ленинградской области, решивший продать свое движимое имущество. Покупатели нашлись быстро...

- 22 июля года в полицию Лужского района обратился с заявлением гражданин 1976 года рождения о том, что три дня назад он продал двум неизвестным молодым людям мотороллер за 55 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

И все было бы хорошо, не окажись деньги шуточными «билетами банка приколов», которые можно купить в любом сувенирном магазине или ларьке. С виду они похожи на настоящие купюры, но изготовлены из совсем другой бумаги. Почему, взяв фальшивки в руки мужчина не заметил подлога - неизвестно. Возможно, не все деньги были «прикольными», а лишь часть.

Теперь предприимчивых покупателей ищет полиция, а мопед, скорее всего, они уже успели перепродать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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