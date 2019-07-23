Карма настигла: На Фонтанке гидроцикл врезался в прогулочный катер и перевернулся

СЕГОДНЯ 10:04 2019-07-23T10:18:35+03:00

До этого катавшиеся по рекам хулиганы обливали водой прохожих [видео]

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Очередное водно-транспортное происшествие с гидроциклами произошло в Петребурге. Один из троих наездников, которые катались по Фонтанке и обливали водой прохожих на берегу, не справился с управлением, врезался в прогулочный катер и перевернулся.

- Карма настигла. Носились как сумасшедшие, людей водой обливали вот и поплатились, - пишут злорадствующие, до справедливые петербуржцы в соцсетях.

По словам очевидцев происшествия, один из трех гидроциклистов не заметил прогулочный катер с туристами, которых полно на реках и каналах Петербурга, и врезался в него. Водный мотоцикл и самого пилота затянуло под днище катера, однако мужчине повезло и он не пострадал. Признаком инцидента был лишь плавающий кверху дном гидроцикл.

Надо сказать, что транспортная полиция Петербурга давно борется водным хамством, особенно это касается гидроциклистов, однако принимаемые меры на любителей покуражиться никак не действуют.

На Фонтанке гидроциклист, обливавший людей водой, столкнулся с катером и перевернулся. Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU