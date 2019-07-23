Один из двух «погибших» в ДТП на Обводном канале оказался в коме, по факту смертельной аварии заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-23T11:09:55+03:00

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Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила обновленные сведения о смертельной аварии на Обводном канале, произошедшей утром 23 июля. На данный момент известно, что жертв в аварии не две, а одна. Ранее считавшийся погибшим пассажир оказался в состоянии клинической смерти.

- В результате ДТП один пассажир такси, мужчина, скончался на месте происшествия. Также пострадали пассажиры такси, 35-летний мужчина и 19-летняя женщина, которые с тяжелыми травмами госпитализированы, - сообщает пресс-служба петербургского главка.

Водитель такси - 23-летний мигрант, у которого не оказалось водительских прав, задержан. По факту смертельного ДТП заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, что авария произошла около 4:00 23 июля. Летевшее по Обводному каналу такси правой стороной врезалось в поворачивавший на Старо-Петергофский проспект грузовик-шаланду. Водитель грузовика, уехавший с места ДТП, позднее был задержан. По предварительным данным, он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU