Из-за прорыва трубы на 6-й линии Васильевского острова можно принимать грязевые ванны

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-23T12:01:23+03:00

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В Петербурге жара. Во вторник, 23 июля, в городе обещают до 26 градусов тепла - самое время купаться. Сейчас это могут сделать жители Васильевского острова, правда те, кто любит грязевые ванны. Сейчас «источник» с бурой жидкостью бьет на 6-й линии.

- Почти фонтаном пробило тротуар на 6 линии, - пишут местные жители.

О том, что авария произошла при испытаниях, корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в «Теплосети».

- 23 июля в ходе подготовки к отопительному сезону был выявлен дефект на магистрали в районе дома 23-25 по 6-й линии Васильевского острова, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, которые откачивают воду и организовывают ремонтные работы. Несмотря на то, что температура воды не превышает 35 градусов, в «Теплосети» убедительно просят горожан не приближаться к месту прорыва и не ходить по подтопленным участкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/721796" frameborder="0"></iframe> На Васильевском острове из-за прорыва трубы бьет "источник" с грязной водой.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петребург"

ИСТОЧНИК KP.RU