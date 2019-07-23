2019-07-23T14:32:46+03:00
Общество

Дизайнерская карта метро Петербурга появилась в сети

На схеме отмечены реки, каналы, основные сады и парки [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Дизайнеры разработали первую красивую схему петербургского метро / Фото: ilyabirman.ruДизайнеры разработали первую красивую схему петербургского метро / Фото: ilyabirman.ru
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В сети появилась первая в истории Петербурга красивая схема метро. По крайней мере, так заявляют ее авторы – дизайнеры Илья Бирман, Егор Попов и иконист Сергей Чикин. Они разработали карту метро сочетав геометрию рек и островов Северной столицы с геометрией метрополитена. Схема существует в двух видах: «веселой плакатной» и повседневной на белом фоне, чтобы использовать ее в вагонах.

- Реки и каналы — важнейшая часть географии Санкт-Петербурга. При этом на официальной схеме они показаны скупо и неряшливо. Главная беда — форма Невы. У нас с этим порядок, - считают разработчики.

На схему нанесены реки и канала, а также сады и парки / Фото: ilyabirman.ru

На схему нанесены реки и канала, а также сады и парки / Фото: ilyabirman.ru

Дизайнеры смягчили все линии, создав, как они говорят, необычную сетку углов, чтобы сохранить и узнаваемость силуэта города, и удобство восприятия схемы. На карту нанесены, помимо Невы, основные реки и каналы Северной столицы: Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка, Обводный и канал Грибоедова.

Пересадки обозначены несколько не привычно для петербуржцев. Однако, что является большим плюсом, на схеме есть напоминание о ночном поезде, который курсирует каждые 20 минут между Адмиралтейской и Спортивной. Благодаря нему центр города и Петроградская сторона соединены всегда, даже когда разведены мосты.

Даже если мосты разведены, перебраться из центра на Петроградскую сторону можно на ночном метро / Фото: ilyabirman.ru

Даже если мосты разведены, перебраться из центра на Петроградскую сторону можно на ночном метро / Фото: ilyabirman.ru

Дизайнерскую схему ее разработчики предлагают рассмотреть руководству метрополитена Петербурга и внедрить в подземку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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