Дизайнерская карта метро Петербурга появилась в сети
В сети появилась первая в истории Петербурга красивая схема метро. По крайней мере, так заявляют ее авторы – дизайнеры Илья Бирман, Егор Попов и иконист Сергей Чикин. Они разработали карту метро сочетав геометрию рек и островов Северной столицы с геометрией метрополитена. Схема существует в двух видах: «веселой плакатной» и повседневной на белом фоне, чтобы использовать ее в вагонах.
- Реки и каналы — важнейшая часть географии Санкт-Петербурга. При этом на официальной схеме они показаны скупо и неряшливо. Главная беда — форма Невы. У нас с этим порядок, - считают разработчики.
На схему нанесены реки и канала, а также сады и парки / Фото: ilyabirman.ru
Дизайнеры смягчили все линии, создав, как они говорят, необычную сетку углов, чтобы сохранить и узнаваемость силуэта города, и удобство восприятия схемы. На карту нанесены, помимо Невы, основные реки и каналы Северной столицы: Мойка, Фонтанка, Смоленка, Карповка, Обводный и канал Грибоедова.
Пересадки обозначены несколько не привычно для петербуржцев. Однако, что является большим плюсом, на схеме есть напоминание о ночном поезде, который курсирует каждые 20 минут между Адмиралтейской и Спортивной. Благодаря нему центр города и Петроградская сторона соединены всегда, даже когда разведены мосты.
Даже если мосты разведены, перебраться из центра на Петроградскую сторону можно на ночном метро / Фото: ilyabirman.ru
Дизайнерскую схему ее разработчики предлагают рассмотреть руководству метрополитена Петербурга и внедрить в подземку.
ИСТОЧНИК KP.RU