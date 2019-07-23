2019-07-23T17:48:20+03:00
Общество

Пропавшую без вести в лесу петербурженку полиция считает убитой

Последний раз петербурженку видели выходящей из магазина в поселке Лисий нос
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает 42-летнюю жительницу Петербурга со шрамом / Фото: Следственный комитетПолиция разыскивает 42-летнюю жительницу Петербурга со шрамом / Фото: Следственный комитет
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Следственный комитет по Красногвардейскому району Петербурга возбудило уголовное дело по статье «убийство» после пропажи 42-летней местной жительницы Анастасии Григорович. Последний раз женщину видели еще 14 мая 2019 года в Лисьем носу Курортного района. Правоохранители считают, что несчастная погибла не естественной смертью.

- 42-летнюю петербурженку последний раз видели выходящей из магазина в доме 2 по улице Центральной в поселке Лисий нос. Было это около двух часов дня 14 мая. После этого она ушла в ближайший лес и с тех пор никакой информации о ее местонахождении и жизни не известно, - сообщили в следственном комитете.

Анастасия крашеная блондинка, с ярко серыми глазами, стройная и высокая, рост 180 сантиметров. На правой руке у нее имеется шрам. В день, когда ушла из дома была одета в белую куртку с зелеными полосками, синие джинсы, белые кроссовки, серую кепку. При себе у нее была черная поясная сумка.

Следственное управление Петербурга просит жителей и гостей города в случае наличия любой информации о местонахождении женщины, сообщить по телефону 8 (812) 570-66-71, 8 (812) 528-31-05, 8 (812) 528-64-53 или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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