2019-07-23T20:22:29+03:00
Общество

ИТМО показал, как будет выглядеть Петербург в будущем

Университет снял ролик в стиле киберпанк [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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ИТМО выпустил видео с Петербургом будущегоИТМО выпустил видео с Петербургом будущегоФото: скрин с видео
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Один из крупнейших и ведущих университетов Петербурга ИТМО выпустил новый ролик, в котором признался городу на Неве в любви, как к технологической столице. В видео вуз представил, как будет выглядеть Культурная столица России в будущем.

- Город великих гуманитариев стал городом технических гениев, а знакомые нам герои прокладывали себе дорогу лазером и кодом, - рассказали о своем ролике в ИТМО.

Авторы видео создали Петербург будущего под призмой виртуальной реальности, обыграв все в стиле стимпанка и киберпанка. Здесь есть все необходимые атрибуты: голограммы дирижаблей над куполом Казанского собора, встающие на дыбы кони с всадниками на Аничковом мосту, неоновые подсветки, партия роботов, борющихся за свою свободу, пассажиры метро, оплачивающие проезд «биткоинами».

- C любовью к погоде в суперпозиции, криптошаверме, киберпанкам и киберскейтерам, «Зениту» и «ВКонтакте», языку Kotlin и просто лучшему городу на свете, - посвятил свой ролик университет.

КиберПитер 2019. ИТМО снял ролик о будущем Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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