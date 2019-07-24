Пьяный отец избил 8-летнего сына дверью в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-24T14:32:46+03:00

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В Петербурге, 24 июля, полиция задержала 41-летнего мужчину, чьи методы воспитания детей довели его до уголовного дела. Нерадивый пьяный отец жестоко избил своего родного восьмилетнего мальчика, прихлопнув ребенка дверью. Под горячую руку также попала и 16-летняя падчерица.

- В понедельник, 22 июля, недалеко от железнодорожной станции «Понтонная» в Колпино сотрудники скорой помощи госпитализировали 8-летнего мальчика в тяжелом состоянии. У ребенка были многочисленные травмы, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Получив информацию из больницы, сотрудники полиции начали расследование. Выяснилось, что в тот вечер, 22 июля, в семье покалеченного мальчика возникла ссора. Все произошло у них дома, в квартире одного из домов по улице 9-й Советской. Отец ругался на свою 16-летнюю падчерицу и сына, которого девочка держала на руках. Мужчина толкнул подростка, та не удержала брата и он упал, ударившись виском об мебель. Этих побоев отцу оказалось недостаточно, и он еще раз ударил мальчика дверью.

Такой вид воспитания подпадает под статью уголовного кодекса. Нерадивому отцу грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU