Петербуржцы смогут посетить китайский и индийский корабли, пришедшие на День Военно-Морского флота

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-24T16:42:06+03:00

Пока на фоне китайского фрегата с удовольствием делают селфи китайские туристы

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Завтра, 25 июля, в Петербурге состоится генеральная репетиция парада, посвященного Дню Военно-морского флота России. В ней примут участие и корабли ВМС Индии «Таркаш» и Китая «Сиань», пришедшие в город с дружеским визитом. А в следующие два дня, на борт иностранных фрегатов смогут попасть и простые горожане.

- 26 и 27 июля корабли «Сиань» и «Таркаш» будут открыты для посещения жителями Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

Правда палубы кораблей будут открыты строго по расписанию, чтобы не нарушать флотский порядок:

- фрегат «Сиань»: 26 июля с 14:00 до 18:00 и 27 июля с 10:00 до 18:00;

- фрегат «Таркаш»: 26 июля с 11:00 до 16:00 и 27 июля с 11:00 до 16:00.

Надо сказать, что индийский корабль прибудет в город на Неве только завтра, непостредственно перед репетицией, а вот «Сиань» уже стоит у набережной Лейтенанта Шмидта, где на его фоне с радостью и удовольствием фотографируются китайские же туристы.

И правда, где это сделать, как не в Петербурге?

ИСТОЧНИК KP.RU