Стало известно, сколько получают профессора вузов Петербурга

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-24T18:08:40+03:00

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В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов появилась должность ведущего профессора с окладом – 150 тысяч рублей в месяц. Такой заработной платы удостоятся выдающиеся преподаватели, которые внесли значительный вклад в деятельность учебного заведения. На эту должность уже назначены пять сотрудников.

Как оказалось, такой высокий уровень зарплат у выдающихся профессоров не только в вузе профсоюзов, но и в других университетах.

- В майских указах говорится, что зарплата должна быть минимум вдвое больше средней по региону. У нас по региону средняя зарплата около 60 тысяч, значит, зарплата преподавателя вуза должна быть около 120 тысяч. Мы выполняем эту серьезную задачу, хотя дается непросто, потребностей у вуза много, - приводит слова замдиректора НИУ ВШЭ Вячеслав Нестеров газета «Петербургский дневник».

Не меньше зарплата у профессоров Университета ИТМО. Если в 2018 году средний месячный заработок составил 124 тысячи рублей, то в первой половине 2019 года зарплата выросла до 142 тысяч рублей. В университете уточнили, что доход научно-педагогических работников состоит из гарантированной части и надбавки.

В РГПУ имени Герцена в первом полугодии текущего года зарплата работников профессорско-преподавательского состава в среднем 122,7 тысячи рублей, что на 7,7% больше чем за тот же период прошлого года. Профессора получают еще лучше – около 171 тысячи рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU